Павел Василенко

Арсенал завоевал первый трофей нового сезона, разгромив Манчестер Сити со счетом 3:0 в матче за Кубок Коммьюнити Шилд. Матч состоялся на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе.

«Канониры» шокировали соперника уже на 23-й секунде. Калафиори воспользовался отличной командной атакой и открыл счет, заставив Манчестер Сити отыгрываться с первых минут.

На 28-й минуте преимущество Арсенала стало еще более явным. Цолис выполнил передачу на Хаверца, а немецкий нападающий головой отправил мяч в сетку ворот Доннаруммы. До перерыва Манчестер Сити имел шанс сократить отставание: Холанд вышел один на один, но Рая спас свою команду.

В начале второго тайма Арсенал фактически снял все вопросы относительно победителя. На 48-й минуте Эдегору удалось воспользоваться отличным взаимодействием с Цолисом и в третий раз поразить ворота соперника.

После этого Манчестер Сити не смог переломить ход встречи, а Арсенал спокойно довел матч до победы.

Это уже 18-й Кубок Коммьюнити Шилд в истории Арсенала. По количеству побед лондонцы уступают только Манчестер Юнайтед, который завоевывал этот трофей 21 раз.

Суперкубок Англии, финал

Арсенал – Манчестер Сити – 3:0

Голы: Калафиори, 1, Хаверц, 28, Эдегор, 48.