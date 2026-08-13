Павел Василенко

Челси установил дедлайн для клубов, которые заинтересованы в трансфере аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. По информации BBC, лондонцы готовы рассмотреть предложения, но ожидают получить за 25-летнего футболиста не менее 120 миллионов фунтов.

Будущее Фернандеса на «Стэмфорд Бридж» остается неопределенным с марта, когда хавбек впервые заговорил о возможности перехода в мадридский Реал. Примерно в тот же период его агент Хавьер Пасторе заявлял, что игрок недоволен уровнем зарплаты и рассматривает возможность ухода.

Однако Реал впоследствии отказался от идеи подписания аргентинца. На данный момент главным претендентом на Фернандеса считается Манчестер Сити, хотя пока неизвестно, готов ли клуб заплатить необходимые 120 миллионов фунтов.

Челси установил окончательный срок для подачи предложений – 17:00 по британскому времени в пятницу. Лондонцы хотят завершить трансферную неопределенность до начала нового сезона и не намерены снижать цену. В 2023 году Челси заплатил Бенфике за Фернандеса 107 миллионов фунтов.

В то же время новый главный тренер Челси Хаби Алонсо уже поговорил с полузащитником о его будущем. Клуб не исключает, что Фернандес останется и продолжит играть ключевую роль в команде.

В прошлом сезоне аргентинец провел 54 матча, забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На этой неделе он впервые вернулся к тренировкам Челси под руководством Алонсо.