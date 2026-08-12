Забавная ошибка вратаря и шедевр в ответ. Арсенал сыграл вничью с Комо.
В матче забивали Льюис-Скелли и Батурина
Лондонский Арсенал сыграл вничью с итальянским Комо в товарищеском поединке.
Арсенал вышел вперед благодаря забавному рикошету — вратарь гостей Жан Бюте попал мячом в Майлза Льюиса-Скелли, после чего 19-летний игрок легко забил в пустые ворота.
Перед перерывом Комо сравнял усилиями Мартина Батурины, который пробил под перекладину после индивидуального прохода.
В серии пенальти точнее были канониры.
Контрольный матч
Арсенал — Комо — 1:1 (4:3 серия пен)
Голы: Льюис-Скелли, 33 — Батурина, 43
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