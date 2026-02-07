Павел Василенко

В матче 25-го тура Английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле разгромил Сандерленд со счетом 3:0. В первом тайме отличился Мартин Субименди, а во втором дубль оформил Виктор Дьокереш.

Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 56 очками, Сандерленд – девятое (36 баллов).

В другом матче тура Челси на выезде победил Вулверхэмптон со счетом 3:1. Коул Палмер оформил хет-трик за 25 минут.

Вулверхэмптон с восемью очками остается на последнем месте турнирной таблицы АПЛ. Челси набрал 43 балла и поднялся на пятую позицию.

АПЛ, 25-й тур

Арсенал – Сандерленд – 3:0

Голы: Субименди, 42, Дьокереш, 66, 90+3.

Вулверхэмптон – Челси – 1:3

Голы: Аракодаре, 54 – Палмер, 13 (пенальти), 35 (пенальти), 38.

Бернли – Вест Хэм – 0:2

Голы: Саммервилл, 13, Кастельянос, 26.

Борнмут – Астон Вилла – 1:1

Голы: Райан, 55 – Роджерс, 22.