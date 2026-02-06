Два игрока Арсенала будут скучать по Зинченко
У украинца остались друзья в лондонском клубе
около 2 часов назад
Бразилец Габриэль Жезус и англичанин Деклан Райс, два футболиста лондонского Арсенала, которым больше всего не хватает украинца Александра Зинченко после его перехода в амстердамский Аякс, сообщает JustArsenal.
С Жезусом Зинченко подружился еще во время совместной игры в Манчестер Сити, а после их перехода в Арсенал летом 2022 года связь между ними только укрепилась.
Также Александр сблизился с Райсом после того, как он стал игроком Канониров. Между ними установилось глубокое понимание и доверие, а их дружба выходит за пределы футбольного поля.
Украинец имел большой авторитет среди партнеров по команде благодаря своему менталитету и влиянию на коллектив. Большинство игроков Арсенала отмечали его как важного и позитивного участника команды.
Ранее журналист назвал позицию, на которой будет выступать Зинченко в Аяксе.