Бразилец Габриэль Жезус и англичанин Деклан Райс, два футболиста лондонского Арсенала, которым больше всего не хватает украинца Александра Зинченко после его перехода в амстердамский Аякс, сообщает JustArsenal.

С Жезусом Зинченко подружился еще во время совместной игры в Манчестер Сити, а после их перехода в Арсенал летом 2022 года связь между ними только укрепилась.

Также Александр сблизился с Райсом после того, как он стал игроком Канониров. Между ними установилось глубокое понимание и доверие, а их дружба выходит за пределы футбольного поля.

Украинец имел большой авторитет среди партнеров по команде благодаря своему менталитету и влиянию на коллектив. Большинство игроков Арсенала отмечали его как важного и позитивного участника команды.

