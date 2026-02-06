Полузащитник Челси и сборной Аргентины Энцо Фернандес задумался о смене клуба и хотел бы продолжить карьеру в мадридском Реале. Как сообщает Marca, возможный уход игрока не связан ни с его ролью на поле, ни с финансовыми условиями контракта.

Основной причиной называют образ жизни в Англии. Фернандесу трудно адаптироваться к холодному климату, частым дождям и нехватке солнечных дней. Аргентинец привык к более теплой погоде и считает, что жизнь и футбол в Испании подходят ему гораздо больше.

Также на футболиста повлиял пример партнера по сборной Хулиана Альвареса. После перехода из Манчестер Сити в мадридский Атлетико он быстро освоился в новой среде и начал показывать более яркий футбол.

Контракт Энцо Фернандеса с Челси рассчитан до 2032 года. В текущем сезоне АПЛ аргентинский хавбек провел 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

