Павел Василенко

Арсенал включил Габриэля Жезуса в состав команды накануне матча шестого тура Лиги чемпионов с Брюгге. Бразильский форвард выбыл из игры в январе после травмы колена, полученной в матче Кубка Англии против Манчестер Юнайтед.

Он был на скамейке запасных в течение последних двух матчей Английской Премьер-лиги против Челси и Брентфорда, но на поле так и не вышел.

«Габриэль Жезус заменил Макса Доумана, который получил травму в матче Арсенала U21 на прошлых выходных. Он будет доступен для игры против Брюгге», – говорится в заявлении Арсенала.

Матч Брюгге – Арсенал пройдет в среду, 10 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.