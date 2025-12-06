Астон Вилла не позволила Арсеналу победить себя дома
Эмери в очередной раз испортил настроение лондонцам
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Астон Вилла открывала 15 тур АПЛ домашней игрой против Арсенала. Матч в Бирмингеме завершился со счетом 2:1.
Команды обменялись голами в каждом из таймов. Капитан Астон Виллы Кэш открыл счет и вывел команду Унаи Эмери вперед.
Арсенал ответил своим взятием ворот после перерыва, когда сработала замена Троссарда вместо Эзе. Бельгиец в нужный момент оказался у ворот, отправив мяч в сетку ворот.
Развязка противостояния пришла на последних секундах встречи, когда на пятой добавленной минуте Буэндиа забил победный гол, позволивший конкурентам Арсенала приблизиться к лидеру Премьер-лиги.
АПЛ. 15 тур
Астон Вилла - Арсенал 2:1
Голы: Кэш, 36, Буэндиа, 90+5 - Троссард, 52