Арсенал согласовал новый контракт с Сака
Лидер команды может надолго остаться в Лондоне
2 дня назад
Букайо Сака/фото: Арсенал
Лондонский Арсенал вскоре планирует продлить контракт с важным игроком команды Букайо Сака, сообщает The Athletic.
Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2031 года. Предыдущий контракт 24-летнего вингера истекал в июне 2027 года.
Сака считается воспитанником Арсенала. За «канониров» он провел 290 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и сделал 77 результативных передач.
