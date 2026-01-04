Беллью назвал следующего претендента на трон Усика
Тони выразил уверенность, что британец сможет стать новым лидером дивизиона
около 1 часа назад
Британский бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью назвал бойца, который, по его мнению, сможет занять место абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO) после завершения его карьеры.
В недавнем интервью для Football Blog Беллью выразил поддержку Мозесу Итауме (13-0, 11 KO).
Олександр Усик рано или поздно решит уйти из спорта и скажет: «С меня хватит». После этого все остальные бойцы будут бороться за пояса, появятся менее именитые чемпионы, а затем на арену выйдет Мозес Итаума и снова всех зачистит. Так появится новый действующий, бесспорный объединённый чемпион. Но ему придётся пройти через сложный первый год.
