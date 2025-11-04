Белью назвал самого опасного боксёра супертяжелого веса
Бывший чемпион назвал Энтони Джошуа «наиболее разрушительным тяжеловесом планеты»
около 2 часов назад
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью назвал Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) самым опасным и разрушительным боксером современности в супертяжелом дивизионе.
В интервью Football Blog британский эксперт отметил, что главная сила Джошуа — в скорости и решительности в атаках.
Когда Джошуа начинает действовать агрессивно и не задумывается, он становится самым разрушительным супертяжем в мире. Ему просто нужно чаще отпускать руки.
Джошуа анонсировал бой с Тайсоном Фьюри.
