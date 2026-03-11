Александр Сукманский

Арсенал, который в этом сезоне продолжает борьбу сразу на четырех фронтах, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с Байером. Для лондонского клуба это следующая преграда на пути к потенциальному историческому квадруплу.

Байер пробился к этой стадии через раунд плей-офф, где преодолел Олимпиакос. Перед поединком с Арсеналом команда сыграла результативную ничью 3:3 с Фрайбургом в Бундеслиге, упустив шанс укрепить свои позиции в борьбе за место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В еврокубке в последнее время результаты леверкузенцев выглядят лучше. Команда не проигрывает три матча подряд в турнире, одержав две победы и один раз сыграв вничью, причём во всех этих встречах сохраняла свои ворота «сухими». В то же время статистика выступлений клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов остаётся неутешительной – в 12 матчах этой стадии Байер добыл лишь одну победу при одной ничьей и десяти поражениях.

Арсенал подходит к встрече в хорошей форме. На выходных лондонцы, используя значительную ротацию состава, обыграли Мансфилд со счётом 2:1 в Кубке Англии. Микель Артета дал отдохнуть многим ключевым футболистам, чтобы команда подошла к матчу Лиги чемпионов в максимально оптимальном состоянии.

Сейчас «канониры» имеют серию из 11 матчей без поражений во всех турнирах – девять побед и две ничьи. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Арсенал выиграл все восемь матчей основного этапа и приблизился к рекорду английских клубов по количеству побед подряд в турнире, который принадлежит Манчестер Сити – десять.

Также лондонцы успешно выступают на выезде, выиграв восемь из девяти последних выездных матчей в Лиге чемпионов.

Команды встречались между собой лишь дважды – на втором групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2001/02. Тогда Арсенал сыграл вничью 1:1 в Германии и победил 4:1 в Лондоне. В то же время Байер имеет положительную статистику против английских клубов в плей-офф еврокубков, проходя дальше в четырёх из пяти таких противостояний.

В составе хозяев стоит отметить Алехандро Гримальдо, который забивал в двух предыдущих матчах Лиги чемпионов против английских клубов. У Арсенала одним из главных игроков атаки является Виктор Гйокереш, который пропустил матч Кубка Англии, но большинство своих голов за клуб в этом сезоне забивал уже после перерыва.

Перед игрой обе команды имеют кадровые потери. У Байера из-за травмы отсутствует Патрик Шик. У Арсенала повреждения получили Леандро Троссар и Риккардо Калафиори в матче с Мансфилдом, и их участие в поединке остаётся под вопросом.

Обе команды известны надёжной игрой в обороне, поэтому поединок может пройти в довольно осторожном стиле.

