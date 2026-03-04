Гол Сака принёс Арсеналу победу над Брайтоном
Лондонцы оторвались от Ман Сити на семь очков
около 2 часов назад
Фото: Арсенал
В 29-м туре АПЛ сезона-2025/2026 Арсенал одержал минимальную победу над Брайтоном.
Единственный гол в матче лондонцы забили уже на 9-й минуте. Букайо Сака воспользовался передачей Юриэна Тимбера и точно пробил, установив окончательный счет – 1:0 в пользу лондонцев.
АПЛ. 29-й тур
Голы: Сака, 9
Набрав 67 очков в 30 встречах, Арсенал удерживает лидерство в таблице с преимуществом в семь очков над Манчестер Сити, который провел на один матч меньше. Брайтон с 37 очками остается на 13-м месте.
