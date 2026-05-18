Сергей Разумовский

В 37-м туре английской Премьер-лиги Арсенал одержал минимальную победу над Бернли и сделал еще один важный шаг к чемпионскому титулу.

Команда Микеля Артеты выиграла на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 37-й минуте — автором результативного удара стал Кай Хаверц.

После этой победы Арсенал набрал 82 очка и увеличил отрыв от Манчестер Сити до пяти баллов в чемпионской гонке. Теперь канониры могут досрочно оформить чемпионство уже за тур до окончания сезона. Для этого Манчестер Сити должен потерять очки в своем матче против Борнмута.

В заключительном туре АПЛ Манчестер Сити сыграет с Астон Виллой, тогда как Арсенал встретится с Кристал Пэлас. На бумаге соперник лондонцев выглядит проще, однако команде Артеты также нужно учитывать нагрузку, ведь впереди Арсенал ждет финал Лиги чемпионов.

АПЛ, 37-й тур

Арсенал – Бернли 1:0

Голы: Хаверц, 37

Арсенал: Рая, Калафиори (Инкапье 72), Москера, Магальяес, Салиба, Эзе (Льюис-Скелли 73), Райс, Эдегор (Субименди 90+3), Троссард (Мартинелли 90+3), Хаверц (Дёкереш 73), Сака

Бернли: Вайсс, Пирес, Уокер, Эстев (Хамфрис 82), Туанзебе, Флорентину (Уорд-Праус 78), Угочукву (Лоран 71), Межбри (Амдуни 70), Энтони, Чауна (Бруун Ларсен 82), Флемминг

Предупреждения: Хаверц – Межбри, Флемминг, Лукас Пирес