Арсенал в своем стиле одолел аутсайдера АПЛ и оторвался от Манчестер Сити на пять очков
«Канониры» уже в этом туре могут стать чемпионами Англии
около 1 часа назад
В 37-м туре английской Премьер-лиги Арсенал одержал минимальную победу над Бернли и сделал еще один важный шаг к чемпионскому титулу.
Команда Микеля Артеты выиграла на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 37-й минуте — автором результативного удара стал Кай Хаверц.
После этой победы Арсенал набрал 82 очка и увеличил отрыв от Манчестер Сити до пяти баллов в чемпионской гонке. Теперь канониры могут досрочно оформить чемпионство уже за тур до окончания сезона. Для этого Манчестер Сити должен потерять очки в своем матче против Борнмута.
В заключительном туре АПЛ Манчестер Сити сыграет с Астон Виллой, тогда как Арсенал встретится с Кристал Пэлас. На бумаге соперник лондонцев выглядит проще, однако команде Артеты также нужно учитывать нагрузку, ведь впереди Арсенал ждет финал Лиги чемпионов.
АПЛ, 37-й тур
Арсенал – Бернли 1:0
Голы: Хаверц, 37
Арсенал: Рая, Калафиори (Инкапье 72), Москера, Магальяес, Салиба, Эзе (Льюис-Скелли 73), Райс, Эдегор (Субименди 90+3), Троссард (Мартинелли 90+3), Хаверц (Дёкереш 73), Сака
Бернли: Вайсс, Пирес, Уокер, Эстев (Хамфрис 82), Туанзебе, Флорентину (Уорд-Праус 78), Угочукву (Лоран 71), Межбри (Амдуни 70), Энтони, Чауна (Бруун Ларсен 82), Флемминг
Предупреждения: Хаверц – Межбри, Флемминг, Лукас Пирес