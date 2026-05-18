Сергей Разумовский

Украинская ассоциация футбола опубликовала состав сборной Украины на товарищеские матчи против Польши и Дании. Это будет первый сбор команды под руководством Андреа Мальдеры, который впервые сформировал заявку в роли главного тренера сине-желтых.

В основной список вошли 26 футболистов, а еще пять игроков попали в резерв. Среди вызванных есть как опытные исполнители, так и несколько потенциальных дебютантов, а также футболисты, которые возвращаются в национальную команду после паузы.

👥 Список сборной Украины

🧤 Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика), Андрей Лунин (Реал Мадрид), Дмитрий Ризник (Шахтер), Руслан Нещерет (Динамо).

🛡 Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Эдуард Сарапий (Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон), Александр Романчук (Университатя Крайова).

🧠 Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – Полесье), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (оба – Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Георгий Судаков (Бенфика), Виктор Цыганков (Жирона), Геннадий Синчук (Монреаль), Руслан Малиновский (Дженоа).

🎯 Нападающие: Роман Яремчук (Лион), Матвей Пономаренко (Динамо), Артем Довбик (Рома).

🔄 Резервный список: Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – Динамо), Дмитрий Крысков (Шахтер), Игорь Краснопир (Полесье), Максим Хлань (Гурник Забже).

Для Мальдеры этот сбор станет первым после назначения. Дебютные вызовы получили Александр Романчук и Геннадий Синчук, а Максим Хлань впервые вошел в резерв. Также в команду вернулся Андрей Ярмоленко, который не играл за сборную с марта 2025 года.

Матч против Польши состоится 31 мая во Вроцлаве, а игра с Данией запланирована на 7 июня в Оденсе. Интересно, что Ярмоленко занимает второе место в историческом списке бомбардиров сборной Украины (46 голов), впереди только Андрей Шевченко (48).

Напомним, 18 мая Андреа Мальдеру официально объявили новым главным тренером сборной Украины.