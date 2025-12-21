Арсенал впервые обыграл Эвертон на новом стадионе
Миколенко отыграл полный матч
около 4 часов назад
Фото - Getty Images
Эвертон в рамках 17 тура АПЛ дома встретился с лидером первенства Арсеналом. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 0:1.
Микель Артета впервые посетил с канонирами новый стадион Эвертона на Хилл Дикинсон, получив теплый прием от местной публики.
Судьбу поединка решил гол с пенальти, назначенный за игру рукой О'Брайена. К отметке подошел Дьокереш, который не оставил шансов Пикфорду спасти хозяев.
Преимущества в один гол хватило лондонцам, чтобы взять 3 очка на поле Эвертона, который продолжал играть в свой футбол до финального свистка.
АПЛ. 17 тур
Эвертон - Арсенал 0:1
Гол: Дьокереш, 27 (с пенальти)
