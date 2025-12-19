Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги конференций 18 декабря состоялись все матчи. Шахтер сыграл вничью с Риекой (0:0), чем окончательно закрепил за собой шестую позицию в итоговой таблице этой стадии. Кроме спортивного результата и прямого выхода в 1/8 финала, этот итог имеет и практическое значение для Украины в Таблице коэффициентов УЕФА: финиш в топ-8 принес «горнякам» сразу несколько «бонусов».

В частности, за итоговое шестое место Шахтер добавил к уже накопленному показателю ещё 0.281 балла. Отдельно начисляется 0.125 балла как бонус за выход в 1/8 финала — это 0.5, разделенные на 4 (количество клубов, стартовавших от Украины в евросезоне). Также не стоит забывать и о вкладе за сам результат матча: ничья оценивается в 1 очко, а в украинский коэффициент это конвертируется как 1/4, то есть 0.25 балла. Если сложить все компоненты, выходит 0.656 – именно столько Шахтер принес Украине за еврокубковый вечер 18 декабря.

В этот же день дополнительные очки в общий кошик страны обеспечило и Динамо: киевляне в Лиге конференций победили Ноа (2:0), что добавило Украине ещё 0.5 балла. В итоге суммарный прирост за тур составил 1.156 балла, что является ощутимым усилением позиций Украины в Таблице коэффициентов.

Благодаря этому результату Украина зафиксировала рекорд текущего пятилетнего цикла и показала лучший сезонный набор в Таблице коэффициентов за последние шесть лет – 6.813. Это достижение позволило обойти Сербию и подняться на 24-ю строчку. Важный нюанс заключается в том, что сезон ещё не завершен: до конца кампании Украина гарантированно будет иметь как минимум два еврокубковых матча в исполнении Шахтера, а значит сохраняется возможность дополнительно улучшить итоговые цифры. Кстати, уже известны его потенциальные соперники в 1/8 финала.

