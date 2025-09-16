Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 1 тура Лиги чемпионов против Атлетика (2:0).

Бильбао - прекрасное место для игры в футбол! Атмосфера здесь, пожалуй, одна из лучших, в которых мне доводилось играть.

Очень сложный матч. Мы знали, что первые 20 или 25 минут будут трудными, особенно учитывая стиль игры соперника - интенсивный, прямолинейный, богатый на голы. Но после этого, думаю, мы начали брать игру под контроль.

Во втором тайме мы доминировали намного сильнее и выглядели гораздо опаснее. И в итоге условия матча способствовали нашей победе. Я очень доволен, - заявил Артета.