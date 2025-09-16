Старт Лиги чемпионов. Арсенал и Унион взяли первые очки
Результаты 1 тура
около 1 часа назад
Новый сезон Лиги чемпионов начался двумя матчами 1 тура.
Арсенал нанес визит Атлетику из Бильбао. Микель Артета приехал в Страну Басков и одержал первую победу на малой родине.
В параллельном матче ПСВ в дерби Бенилюкса неожиданно уступил Юниону.
Предлагаем ознакомиться с результатами первых матчей ЛЧ.
Лига чемпионов. 1 тур
Атлетик - Арсенал 0:2
Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87
ПСВ - Юнион 1:3
Голы: ван Боммель, 90 - Акинпелу, 7 (с пенальти), Эль Хадж, 39, Мак Алистер, 81
