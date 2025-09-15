Павел Василенко

Громкий скандал всколыхнул футбольный мир: бывший полузащитник Кики Мусампа, известный по выступлениям за Аякс, Атлетико Мадрид и Манчестер Сити, оказался в центре уголовного расследования. Полиция Нидерландов задержала 48-летнего экс-футболиста по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 тысяч евро.

Правоохранители провели обыск в его квартире, изъяв документы и коллекцию дорогих часов. Вместе с Мусампой был арестован и его бухгалтер.

По информации sportal.blic.rs, Мусампа задекларировал проживание за пределами Нидерландов, хотя фактически получал доходы в стране, стараясь избежать налогообложения. Его финансовые проблемы с властями продолжаются годами: в прошлом он уже терял недвижимость в Амстердаме.

Руководство Аякса, где Мусампа сейчас работает тренером в молодежной академии, подтвердило факт ареста, но от комментариев воздержалось. На следующий день нидерландца освободили из-под стражи.

За время профессиональной карьеры Мусампа успел поиграть во многих европейских клубах: Аякс, Малага, Бордо, Атлетико Мадрид, Трабзонспор, АЗ Алкмар, Виллем II и Манчестер Сити. Наиболее ярким этапом стали выступления за Малагу (117 матчей, 24 гола, 8 ассистов).

Главное достижение футболиста – победа в Лиге чемпионов 1995 года с Аяксом. Также он завоевывал чемпионство Франции с Бордо, дважды выигрывал чемпионат Нидерландов и брал Суперкубок Европы. В национальной сборной Нидерландов он так и не заиграл, ограничившись выступлениями за молодежную команду U-21.