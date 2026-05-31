Главный тренер Арсенала Микель Артета отреагировал на поражение своих подопечных в финальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1, 3:4 – пен.). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Тяжело, когда демонстрируешь такую стабильность на протяжении всего турнира до самого финала, а в результате проигрываешь трофей по пенальти. Это очень неприятно.

Чувствуем боль и разочарование. Это нормально, когда оказываешься так близко и проигрываешь финал самого большого клубного турнира в мире по пенальти. Постараемся превратить эту боль в топливо.

Я сказал ребятам, что очень ими горжусь. Они дарят нам столько радости. Для меня большая честь руководить этими игроками, этой командой. Ребята вкладывают много сил в общее дело, это о многом говорит. Мы взяли большой трофей, но упустили самый большой.

Мы сыграли в финале Лиги чемпионов. Это всего лишь второй финал в истории клуба. Поэтому мы можем записать этот сезон себе в актив. Но сейчас ничто не сможет облегчить нашу боль.

Против ПСЖ невероятно трудно играть. Именно поэтому они и стали чемпионами дважды подряд. Уровень их игроков, стиль их тренера – всё это говорит о том, что это команда высочайшего уровня. Мы достигли невероятного прогресса за последние несколько лет и должны держать эту планку. Уровень постоянно растет, конкуренция невероятная.

Хочу поздравить ПСЖ, и особенно Луиса Энрике. На мой взгляд, это лучшая команда в мире прямо сейчас. То, что они делают с мячом, их индивидуальные действия – я не видел ничего подобного. Ты не планируешь играть в определённых зонах без мяча, но ПСЖ заставляет тебя это делать.

Я сказал игрокам и персоналу: даже если я скажу «спасибо» миллион раз, этого всё равно будет мало. И дело не в премьер-лиге, не в финале кубка, не в том, как мы сыграли в финале Лиги чемпионов, а в той радости и моментах, которые мы переживали вместе каждый день.

Сейчас я планирую провести несколько дней с семьёй, а затем мы начнем процесс анализа выполненной работы. Должны быть приняты очень важные решения, если мы хотим выйти на новый уровень. Мы должны быть амбициозными, очень быстрыми и сообразительными.