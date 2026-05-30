Денис Седашов

Французский ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26. В драматическом финальном поединке на Пушкаш Арене в Будапеште французы в серии послематчевых пенальти одолели лондонский Арсенал.

Английский клуб вышел вперед уже на 6-й минуте встречи. Кай Хаверц совершил сольный проход и мощным ударом из-за пределов штрафной площади поразил перекладину ворот Матвея Сафонова — 0:1.

Парижане смогли отыграться в середине второго тайма. На 65-й минуте главный арбитр Даниэль Зиберт после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Арсенала, который уверенно реализовал Усман Дембеле, разведя мяч и вратаря по разным углам — 1:1.

Поскольку в основное время сильнейшего выявлено не было, игра перешла в овертаймы. Перед началом второго экстра-тайма, на 105-й минуте, на поле появился украинский защитник ПСЖ Илья Забарный, который отыграл финальные 15 минут встречи.

В конце концов, после 120 минут противостояния счет остался ничейным, а в серии одиннадцатиметровых ударов более точными и хладнокровными оказались футболисты французского ПСЖ.

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ — Арсенал — 2:1 (4:3 серия пен)

Голы: Хаверц, 6 — Дембеле,

Вердикт аналитиков! Назван фаворит финала Лиги чемпионов.