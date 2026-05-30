Денис Седашов

Сборная Швейцарии стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года по хоккею. В полуфинальном поединке в Цюрихе хозяева турнира победили Норвегию.

Швейцарцы открыли счет на 18-й минуте после броска Кристофа Берчи. Во втором периоде шайбы Дениса Мальгина, Кена Егера и Дамьена Риа увеличили преимущество хозяев. В третьем периоде голы Нико Хишира и Тео Рошетта зафиксировали окончательный результат.

Чемпионат мира-2026. 1/2 финала

Швейцария – Норвегия – 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

В финале мирового первенства сборная Швейцарии сыграет с победителем пары Канада — Финляндия. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

