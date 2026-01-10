Артета объяснил свою версию инцидента с Мартинелли в матче Арсенал - Ливерпуль
Бразилец не делал это намеренно
1 день назад
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о резонансном эпизоде в матче 21 тура АПЛ против Ливерпуля (0:0). Его слова приводит BBC.
В компенсированное ко второму тайму время вингер канониров Габриэль Мартинелли пытался вытолкнуть за пределы поля защитника красных Конора Брэдли, который лежал на газоне после полученной травмы.
Мартинелли, наверное, не понял, что Брэдли травмирован, потому что я знаю Габи - он не хотел сделать ничего плохого, - рассказал Артета.
Ранее свою оценку эпизода высказал наставник Ливерпуля Арне Слот.
Поделиться