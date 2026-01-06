Павел Василенко

По информации ТаТоТаке, этой зимой два львовских клуба – Карпаты и Рух – провернут ещё один большой транзит футболистов. Помимо Ростислава Ляха, Эдсона и Фаала на первые сборы Карпат, скорее всего, поедут ещё три игрока Руха.

Решён вопрос по переходу Виталия Холода. На финальной стадии переговоры по ещё двум игрокам. Речь идёт о Марке Сапуге, который должен был стать «львом» ещё летом этого года, а также Илье Кваснице, который вернется в Карпаты и на этот раз в качестве не арендованного, а полноправного игрока зелено-белых.

После 16 туров Карпаты имеют в активе 19 зачётных баллов и занимают девятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.