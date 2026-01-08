Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от центрального матча 21 тура АПЛ против Ливерпуля. Его слова приводит Football.London.

Я очень взволнован, это важный матч против чемпионов прошлого сезона, и нам есть что доказать. Наши болельщики придут очень рано, создавая невероятную атмосферу, и с нетерпением ждут матч.

Мы становимся другой командой. Уровень энергии, преданности, уверенности, желания, которые мы можем продемонстрировать в каждом действии, передается от них, и подобное хочется видеть в каждой игре.

Мы на вершине таблицы, играем дома против действительно очень сильного соперника и хотим сохранить свою позицию. А для этого нам придется играть отлично на протяжении всего матча, чтобы выиграть, и это то, что мы имеем доказать, - сказал Артета.