Артета эмоционально описал роль Райса в победе Арсенала
Полузащитник приложил усилия к победе над Борнмутом
около 1 часа назад
Деклан Райс / Фото - Арсенал Лондон
Главный тренер Арсенала Микель Артета оценил выступление полузащитника Деклана Райса в матче 20-го тура АПЛ против Борнмута (3:2). Его слова приводит ВВС.
26-летний полузащитник впервые оформил дубль в рамках Премьер-лиги.
В последние дни у Райса были проблемы, но он работал, работал и работал – и стал доступен. Он отыграл 96 минут, забил два гола и был одним из лучших на поле. Такой менталитет нужен от каждого из нас, - рассказал Артета.
