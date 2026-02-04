Сергей Разумовский

Арсенал на своем поле одержал минимальную победу над Челси в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 1:0. Игра долго оставалась без голов, и судьбу противостояния решил удар в самой концовке, когда команды уже готовились к дополнительному времени.

Героем вечера стал Кай Хаверц: немец отличился на 90+7-й минуте и принес канонирам важную победу. Этот гол стал решающим и подчеркнул, насколько дисциплинированно Арсенал провел матч в защите, не позволив сопернику воспользоваться своими моментами.

В текущем сезоне команда Микеля Артеты продолжает демонстрировать стабильность в обороне. Из 38 сыгранных матчей Арсенал в 20 встречах сохранил ворота сухими. За время работы Артеты лучший показатель был только в позапрошлой кампании, когда канониры провели 23 матча без пропущенных мячей. А сейчас лишь середина сезона.

Напомним, полузащитник Арсенала выбыл до конца сезона.