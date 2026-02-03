Арсенал и Челси определили первого финалиста Кубка английской лиги
В двухматчевом противостоянии
Арсенал в матче-ответе полуфинала Кубка английской лиги принимал Челси. Матч в Лондоне завершился со счетом 1:0.
Единственный гол во втором матче пришел на седьмой добавленной минуте ко второму тайму. Арсенал поймал Челси на контратаке, которую точным ударом завершил Хаверц.
Арсенал в финале Кубка английской лиги встретится с победителем второго полуфинала Манчестер Сити - Ньюкасл (4 февраля).
Кубок английской лиги. Полуфинал. Матч-ответ
Арсенал - Челси 1:0 (первый матч - 3:2)
Гол: Хаверц, 90+7