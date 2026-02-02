Полузащитник Арсенала Микель Мерино пропустит остаток этого сезона, сообщили в прессслужбе клуба.

29-летний испанец получил травму в поединке против Манчестер Юнайтед (2:3). Медицинское обследование выявило перелом правой стопы, и в ближайшее время футболиста ожидает операция.

Ожидается, что Мерино сможет вернуться на поле только в начале следующего сезона. В этом сезоне он провел 33 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

После 24 туров Арсенал лидирует в АПЛ с 53 очками, опережая Манчестер Сити на шесть баллов.

