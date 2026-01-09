Сергей Разумовский

Центральный полузащитник Дженоа Руслан Малиновский стал одним из ключевых игроков своей команды в выездном матче 19-го тура Серии A против Милана, который завершился ничьей 1:1.

32-летний украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, отметившись результативной передачей и в целом продуктивной работой в середине поля. За отведенное время Малиновский создал один голевой момент и продемонстрировал очень высокий процент точности передач – 94% (30 точных пасов из 32).

В единоборствах он выиграл одну из трех дуэлей, а в оборонительной фазе записал на свой счет отбор, перехват и четыре подбора, помогая Дженоа удерживать структуру без мяча. Также украинец нанес один удар по воротам, но его попытку заблокировали. В то же время в статистике есть и минусы – пять потерь мяча, что частично объясняется его ролью в развитии атак и работой под давлением. По итогу встречи Малиновский получил оценку 7,7. Лишь четвертая в команде.

Ранее Дженоа обменялась голами с новичком Серии А.