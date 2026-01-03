Дженоа обменялась голами с новичком Серии А
Малиновский сыграл полный матч
44 минуты назад
Руслан Малиновский / Фото - Дженоа
Дженоа поделила очки с Пизой в домашнем матче 19 тура Серии А. Матч в Генуе завершился со счетом 1:0.
Команды обменялись голами в каждом из таймов. Хозяева вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Коломбо, который решился на дальний удар, застав врасплох вратаря Пизы.
Гости еще до перерыва ответили своим голом, воспользовавшись ошибкой вратаря Дженоа Леали, который выбил мяч прямо на Лериса, который одним касанием отправил его в пустые ворота.
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский провел на поле все 90 минут, заработав предупреждение.
Серия А. 18 тур
Дженоа - Пиза 1:1
Голы: Коломбо, 15 - Лерис, 38