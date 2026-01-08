Сергей Разумовский

В 19-м туре итальянской Серии А Дженоа на выезде сыграла вничью с Миланом.

Гости вышли вперед на 28-й минуте: Коломбо открыл счет после результативной передачи украинца Руслана Малиновского. Россонери пытались отыграться и в середине второго тайма были близки к этому – на 58-й минуте Кристиан Пулишич отправил мяч в сетку, однако взятие ворот отменили из-за игры рукой.

Развязка настала уже в компенсированное время. На 92-й минуте Рафаэл Леау сравнял счет и спас Милан от поражения. Дженоа могла взять максимум уже после этого: на 99-й Станчу имел шанс принести команде победу с пенальти, но не реализовал 11-метровый, так что финальный свисток зафиксировал боевые 1:1.

Дженоа набрала 16 очков в турнирной таблице и оторвалась от зоны вылета. Милан (39) отстал от лидера Интера на три балла.

Серия А, 19-й тур

Милан – Дженоа 1:1

Голы: Рафаэл Леау, 90+2 – Коломбо, 28

Милан: Меньян, Габбия (Атекаме 75), Павлович, Томори, Салемакерс (Фюлькруг 65), Модрич, Фофана (Лофтус-Чик 46), Рабио, Бартезаги, Пулишич, Леау

Дженоа: Леали, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Нортон-Каффи, Френдруп, Малиновский (Эллертсон 64), Торсбю (Мазини 64), Мартин (Отоа 83), Витинья (Эхатор 75), Коломбо (Станчу 83)

Предупреждения: Габбия, 70, Меньян, 90+6, Томори, 90+6 – Леали, 80

Обзор матча будет доступен на странице события Милан – Дженоа.