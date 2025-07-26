Сергей Стаднюк

Во втором туре польской Экстраклясы гданьская Лехия уступила Леху.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте усилиями Бобчека, который оформил дубль еще до перерыва. К этому моменту Лех уже успел пережить настоящее проклятие в виде отмененного гола Милича и нереализованного пенальти от Исхака уже через минуту.

После перерыва познанцы стремительно перехватили инициативу – Тордарсон, Шимчак, Скшипчак и сам Исхак, реабилитировавшись после промаха, забили четыре мяча за 22 минуты. В конце игры Бобчек оформил хет-трик и сократил отставание Лехии до минимума, но отыграться хозяевам уже не удалось. Матч завершился драматической победой Леха – 4:3.

🇺🇦 Полузащитник Лехии Иван Желизко провел на поле весь матч. Записал в свой пассив желтую карточку, а в актив – ассист на третий гол своей команды.

🇺🇦 Новичок команды Максим Дячук также отыграл от свистка до свистка. Футболист, принадлежащий киевскому Динамо, получил желтую карточку.

🇺🇦 Их одноклубник Богдан Вьюнник вышел в старте, но был заменен на 73-й минуте.

🇺🇦 Полузащитник Антон Царенко остался в запасе Лехии.

Лехия проиграла два стартовых матча чемпионата и осталась с -5 очками по решению Федерации.

Чемпионат Польши, второй тур

Лехия Гданьск – Лех Познань 3:4

Голы: Бобчек, 22, 30, 87 – Тордарсон, 48, Шимчак, 55, Скшипчак, 64, Исхак, 70