Сергей Разумовский

В четвертом туре английской Премьер-лиги Брентфорд на выезде сыграл вничью с Борнмутом – 2:2. Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк отметился результативной передачей.

Брентфорд открыл счёт в первом тайме. Ярмолюк выполнил передачу на Кевина Шаде, а немецкий нападающий точно пробил по воротам Борнмута. Хозяева быстро ответили на пропущенный гол. Джастин Клюйверт через четыре минуты воспользовался возможностью и восстановил равновесие.

После перерыва Борнмут продолжил действовать активнее и сумел выйти вперёд. Тавернье забил второй мяч хозяев и приблизил свою команду к победе. Однако «пчёлы» не смирились с поражением. На 56-й минуте Шаде снова отличился в воротах Борнмута, оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 2:2.

Егор Ярмолюк провёл на поле 60 минут. Украинец выполнил 17 из 29 передач с точностью 59 процентов, сделал одну ключевую передачу и один раз отдал мяч в штрафную площадь соперника.

Также в его активе 36 касаний к мячу, два касания в штрафной площади, один успешный дриблинг из двух попыток, три точных скидки, одно перехват и одно вынесение. При этом Ярмолюк выиграл одну из четырёх дуэлей. По оценке FlashScore, действия украинского полузащитника получили 7,1 балла.

После четырёх туров Брентфорд набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лондонская команда опережает Ливерпуль.

АПЛ, четвёртый тур

Борнмут – Брентфорд 2:2

Голы: Клюйверт, 38, Тавернье, 52 – Шаде, 34, 56

Борнмут: Петрович, Смит, Хилл, Силва, Трюффер, Адамс (Кук 82), Скотт, Раян (Геннон-Доук 82), Клюйверт (Кристи 66), Тавернье (Брукс 83), Эванилсон (Родригес 90+1)

Брентфорд: Келлегер, Хики (Кайоде 71), Шустер, Аэр, Льюис-Поттер (Диуф 60), Сангаре, Янельт, Энтони (Уаттара 60), Ярмолюк (Дамсгор 60), Шаде, Тьяго

Предупреждения: Тавернье 45+4, Хилл 63, Кук 85, Смит 87, Брукс 89 – Тьяго 45+3