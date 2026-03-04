Александр Сукманский

Астон Вилла и Челси, которые борются за попадание в Лигу чемпионов, встретятся после неудачных результатов в предыдущем туре АПЛ.

Команда Унаи Эмери потерпела неожиданное поражение 0:2 от Вулверхэмптона, что фактически лишило её шансов на чемпионство. Впереди у бирмингемцев десять туров, чтобы удержаться в зоне ЛЧ. Перед этим матчем Вилла имеет лишь три очка преимущества над пятым местом и опережает Челси на шесть пунктов. В то же время статистика против представителей топ-6 выглядит убедительно – четыре победы и два поражения. Однако лишь одна победа в пяти последних домашних матчах чемпионата может вызывать обеспокоенность.

Челси также осложнил своё положение поражением от Арсенала, продолжив безвыигрышную серию в лиге до трёх матчей. Для Лиама Розеньора это было первое поражение в АПЛ в седьмом матче во главе команды. Отдельной проблемой остаётся дисциплина – в последних двух играх лондонцы завершали матч в меньшинстве и имеют 65 жёлтых и семь красных карточек в сезоне. Кроме того, Челси ещё не выигрывал в гостях у команд из верхней половины таблицы – три ничьих и три поражения.

В личных встречах Вилла стремится продлить беспроигрышную серию дома против Челси до трёх матчей подряд, что в последний раз происходило в 2007 году. В то же время лондонцы не уходили с поля без забитого мяча на Вилла Парк в чемпионате с марта 2014 года.

Интересные факты

Вилла имеет один из лучших показателей набора очков после первого забитого мяча – 2,64 за игру, а также выиграла шесть матчей, в которых пропускала первой. В 11 из последних 12 матчей Челси в АПЛ забивали обе команды, а также лондонцы 18 раз сохраняли ворота сухими в первом тайме.

Олли Уоткинс забивал в трёх из четырёх последних победных матчей Виллы против Челси, включая дубль в первом круге. Энцо Фернандес часто нарушает правила в матчах против бирмингемцев и четыре из последних пяти голов за Челси забил после 60-й минуты.

Джон Макгинн может вернуться в состав Виллы, тогда как Педру Нету пропустит игру из-за удаления.

Прогноз

Учитывая нестабильность хозяев дома и трудности Челси в матчах против топ-команд в гостях, ничейный результат выглядит вероятным.

