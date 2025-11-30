Сергей Разумовский

В 13-м туре английской Премьер-лиги Астон Вилла на своём поле минимально обыграла Вулверхэмптон.

Долгое время матч проходил в равной борьбе с минимумом действительно острых моментов, а ключевой эпизод произошёл во втором тайме. На 67-й минуте Камара точным ударом завершил атаку бирмингемцев, открыв счёт и заставив гостей активнее идти вперёд.

Вулверхэмптон попытался ответить и в концовке поединка создал несколько полумоментов у ворот Астон Виллы, однако хозяева в целом даже после гола диктовали условия. Мяч Камары оказался единственным в матче и принёс Унаю Эмери 37-ю победу на Вилла Парк. Испанец – первый тренер, которому это удалось.

Астон Вилла набрала 24 очка и догнала третий Челси. Вулверхэмптон с двумя баллами, похоже, не избежит вылета.

АПЛ, 13-й тур

Астон Вилла – Вулверхэмптон 1:0

Гол: Камара, 67