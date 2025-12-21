«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Юнайтед», одержав десятую победу подряд
Команду Унаї Эмери не остановить
около 12 часов назад
Астон Вилла одержала свою десятую победу подряд во всех соревнованиях, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 на «Вилла Парк» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги.
Две команды сыграли очень динамичный и интересный поединок, в котором создали много моментов. Блестящие два гола Моргана Роджерса принесли хозяевам три очка. За гостей отметился Матеус Кунья.
Благодаря этому успеху Астон Вилла (36 баллов) снова приблизилась к Манчестер Сити на одно очко и к лидеру Арсеналу на три балла, одновременно оторвавшись на семь очков от четвертого места. Манчестер Юнайтед встретит Рождество на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ с 26 очками.
АПЛ, 17-й тур
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Роджерс, 45, 58 – Кунья, 45+3.