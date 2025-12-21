Павел Василенко

Астон Вилла одержала свою десятую победу подряд во всех соревнованиях, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 на «Вилла Парк» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Две команды сыграли очень динамичный и интересный поединок, в котором создали много моментов. Блестящие два гола Моргана Роджерса принесли хозяевам три очка. За гостей отметился Матеус Кунья.

Благодаря этому успеху Астон Вилла (36 баллов) снова приблизилась к Манчестер Сити на одно очко и к лидеру Арсеналу на три балла, одновременно оторвавшись на семь очков от четвертого места. Манчестер Юнайтед встретит Рождество на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ с 26 очками.

АПЛ, 17-й тур

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Роджерс, 45, 58 – Кунья, 45+3.