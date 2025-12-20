Главный наставник Астон Виллы Унаи Эмери поделился своими мыслями накануне матча 17 тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед. Комментарий испанского специалиста приводит ВВС.

«Они очень хорошо выступают на выезде, выигрывают матчи, показывают отличную игру. Дома у них больше проблем, чем в гостях, но я очень уважаю МЮ за их историю, за то, как они выступают с новым тренером.

В этом сезоне они становятся лучше. У них очень хорошие футболисты, и в атаке они показывают отличную игру. И мы готовы, но уважаем их и остаемся скромными. Мы должны быть скромными, особенно сейчас, чтобы попытаться понять, почему мы играем на таком высоком уровне.

Думаю, за 30 или 31 год Астон Вилла обыграла Манчестер Юнайтед дома лишь трижды. И, думаю, это действительно ненормальная статистика в противостоянии этих команд», – сказал Эмери.