Манчестер Юнайтед намерен подписать вингера туринского Ювентуса Кенана Йылдыза, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, руководство английского клуба рассматривает 20-летнего футболиста сборной Турции как один из ключевых приоритетов на трансферном рынке. Манкунианцы готовы предложить за игрока около 100 миллионов евро, считая, что такая сумма устроит руководство итальянского гранда.

Контракт Йылдыза с Ювентусом действует до конца июня 2029 года, а его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 75 миллионов евро. В текущем сезоне Кенан провел за туринцев 21 матч во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

