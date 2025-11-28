Феттель назвал фаворита следующего сезона Формулы-1
Себастьян поделился ожиданиями относительно нового сезона
1 день назад
Фото: Getty Images
Четырехкратный чемпион мира из Германии Себастьян Феттель в подкасте Beyond the Grid поделился прогнозами относительно будущего сезона Формулы-1.
По его словам, в новом сезоне может появиться несколько «темных лошадок», поскольку пока непонятно, как команды адаптируют свои болиды под новые правила. Однако, по мнению Феттеля, более сильная команда получит преимущество после изменений регламента благодаря эффективной структуре.
Можно считать, что McLaren будет фаворитом.
