Астон Вилла уверенно победила Ноттингем Форест Зинченко
Команды забили четыре мяча на двоих
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Астон Вилла принимала Ноттингем Форест. Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.
Олли Уоткинс открыл счет, полузащитник Джон Макгинн добавил еще два гола, а за гостей забил Морган Гиббс-Уайт.
Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
Подопечные Унаи Эмери поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. Ноттингем идет 17-м с 18 баллами.
АПЛ, 20-й тур
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1
Голы: Уоткинс, 45+1, Макгинн, 49, 73 – Гиббс-Уайт, 61.