Матч 19 тура АПЛ Ноттингем - Эвертон (0:2) стал особенным для украинского легионера Форест Александра Зинченко.

Вчерашний поединок на «Сити Граунд» стал 150-м для Александра в Премьер-лиге. Украинский защитник в матче против Эвертона провел на поле все 90 минут.

Ноттингем стал третьим клубом в английской карьере футболиста. Ранее он выступал за Манчестер Сити и Арсенал.

В этом сезоне Зинченко провел 8 матчей за Ноттингем Форест во всех турнирах.