Сергей Разумовский

Айнтрахт согласовал с Ноттингем Форест условия аренды для нападающего Арно Калимуэндо. Как информирует журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, речь идет о аренде с опцией выкупа, то есть немецкий клуб получит возможность оформить полноценный трансфер футболиста по окончании арендного периода.

Следующим шагом для завершения перехода должен стать медицинский осмотр. По данным источника, Калимуэндо пройдет медобследование позже на этой неделе. После этого стороны смогут закрыть формальности и согласовать финальные детали по регистрации игрока.

Калимуэндо присоединился к Ноттингем Форест только в августе, перейдя из Ренна за 30 млн евро. Соглашение с английским клубом действительно до 30 июня 2030 года, что подчеркивает долгосрочные планы Форест по отношению к футболисту. В то же время Transfermarkt на данный момент оценивает игрока в 25 млн евро.

В текущем сезоне Арно провел 13 матчей за Ноттингем Форест и отметился двумя забитыми мячами. Если аренда в Айнтрахт будет оформлена в ближайшее время, нападающий получит шанс перезапустить результативность и добавить конкуренции в атакующей линии команды из Бундеслиги.

