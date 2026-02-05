Павел Василенко

Будущее Мохаммеда Салаха в Ливерпуле снова оказалось под вопросом. Как сообщает TeamTalk, саудовский Аль-Иттихад готовит грандиозное финансовое предложение за 33-летнего египтянина, которое может поставить руководство английского клуба перед непростым выбором.

Салах стал главной трансферной целью саудовского клуба после неожиданного ухода Карима Бензема в Аль-Хиляль в последний день трансферного окна. Именно это событие заставило Аль-Иттихад резко активизировать интерес к звезде «красных».

Ситуацию усложняет и внутренний контекст в Ливерпуле. В конце осени будущее Салаха стало предметом обсуждений после его публичного конфликта с главным тренером Арне Слотом. В результате египтянин три матча подряд в декабре начинал на скамейке запасных. Сообщается, что стороны уже уладили разногласия, однако вопрос роли игрока в команде остается открытым.

Дополнительным фактором является спад результативности: с 1 ноября Салах забил лишь один мяч, что не соответствует его привычному уровню. Тем временем контракт нападающего действует еще лишь один сезон – летом он вступит в последний год соглашения, а в июле футболисту исполнится 34 года.

Именно поэтому предложение от Аль-Иттихада может стать серьезным искушением для владельцев Ливерпуля. Продажа позволила бы получить огромную сумму, одновременно избежав риска потерять игрока без компенсации в будущем.

Тем не менее, потенциальный уход Салаха уже разделил фанатов клуба: одни считают, что пришло время продать легенду на пике стоимости, другие же убеждены – его нужно оставить до завершения контракта как символ эпохи.