Ливерпуль уверенно разобрался с Ньюкаслом в поединке 24-го тура английской Премьер-лиги, одержав победу со счетом 4:1. Одним из героев встречи стал вингер мерсисайдцев Мохаммед Салах, который записал на свой счет результативную передачу.

Этот ассист позволил египтянину установить уникальное достижение: Салах вышел на первое место среди всех футболистов АПЛ по количеству результативных действий на одном стадионе. На Энфилде у него уже 152 гола и ассиста в матчах чемпионата.

До этого рекорд принадлежал Тьерри Анри и Уэйну Руни, которые отметились 151 результативным действием на Хайбери и Олд Траффорд соответственно. Кроме того, Салах вписал свое имя в историю лиги еще одним достижением — он стал первым игроком АПЛ, который сумел забить как минимум десять мячей и отдать как минимум десять голевых передач в матчах чемпионата против одного соперника. На это ему понадобилось 19 встреч.

Ранее форвард Ливерпуля отреагировал на сравнение с Торресом.