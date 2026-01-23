Ливерпуль принял принципиальное решение относительно будущего своего лидера атаки Мохамеда Салаха. Английский клуб намерен сохранить египетского форварда в составе и уже работает над продлением с ним контракта.

Как сообщает журналист Джеймс Пирс, руководство красных находится в активном переговорном процессе с агентом футболиста Рами Аббасом. Контакты между сторонами продолжались на протяжении всего Кубка африканских наций.

Позиция клуба остается четкой и бескомпромиссной: Ливерпуль не намерен продавать Салаха во время январского трансферного окна ни при каких обстоятельствах.

Мохамед Салах присоединился к мерсисайдскому клубу летом 2017 года, перейдя из Ромы за 42 миллиона евро. Его действующее соглашение с Ливерпулем рассчитано до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне египтянин провел за красных 21 матч во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.