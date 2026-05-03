Аталанта и Дженоа не выявили победителя в «Дерби Малиновского»
Руслан получил игровое время в Бергамо
около 1 часа назад
Аталанта и Дженоа поделили очки в 35 туре Серии А. Матч в Бергамо завершился со счетом 0:0.
Ничья в Бергамо гарантировала команде Даниеле Де Росси спокойное окончание сезона, тогда как бергамаски при поддержке родных трибун могли рассчитывать на большее.
Лучший момент всего матча был у Распадори, чей удар приняла на себя перекладина ворот.
Концовку встречи Дженоа доигрывала в меньшинстве, когда травма Мессиаса пришлась на исчерпанный лимит замен.
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский, которого слухи активно отправляют в Трабзонспор, вышел на 70-й минуте в матче против бывшего клуба, получив порцию аплодисментов от поклонников «Ла Деа».
Серия А. 35 тур
Аталанта – Дженоа 0:0
