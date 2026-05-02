Фабрегас открыл Интеру путь к возвращению скудетто
Комо установил шлагбаум для Наполи
22 минуты назад
Фото - Getty Images
Комо в 35 туре Серии А отобрало очки у действующего чемпиона Наполи. Матч завершился со счетом 0:0.
Тактические шахматы в исполнении команд Сеска Фабрегаса и Антонио Конте, которые второй раз в этом чемпионате расписали безголевую ничью.
Потеря очков Наполи в этом туре может сделать Интер досрочно победителем, если завтра команда Кристиана Киву не проиграет Парме.
Серия А. 35 тур
Комо - Наполи 0:0
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
Поделиться