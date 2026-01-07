Павел Василенко

В матче 19-го тура Серии А Болонья на своем стадионе принимала Аталанту. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0, которая стала для них второй подряд.

Отметим, что дубль оформил форвард Аталанты Никола Крстович.

Болонья занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 26 очков. Аталанта набрала 28 баллов и поднялась на седьмую позицию.

Серия А, 19-й тур

Болонья – Аталанта – 0:2

Голы: Крстович, 37, 60.