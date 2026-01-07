Аталанта на выезде победила Болонью благодаря дублю Крстовича
Бергамаски заработали три очка
Фото - ФК Аталанта
В матче 19-го тура Серии А Болонья на своем стадионе принимала Аталанту. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0, которая стала для них второй подряд.
Отметим, что дубль оформил форвард Аталанты Никола Крстович.
Болонья занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 26 очков. Аталанта набрала 28 баллов и поднялась на седьмую позицию.
Серия А, 19-й тур
Болонья – Аталанта – 0:2
Голы: Крстович, 37, 60.
